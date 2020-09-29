AMD Ryzen 9 3900XT на частоте 5.7 ГГц занял второе место в wPrime 1024M
Американский оверклокер Splave взялся за экстремальный разгон Ryzen 9 3900XT – старшего процессора семейства Matisse Refresh, обладающего двенадцатью ядрами. За основу для стенда была взята уже знакомая нам материнская плата ASRock X570 Aqua, лишившаяся штатной системы охлаждения с интегрированным водоблоком.
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Резервуар для жидкого азота был установлен на центральный процессор, его частоту удалось в итоге поднять до 5774 МГц с сохранением активности 12 ядер и 24 потоков.
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В тесте wPrime 1024M это позволило занять второе место среди процессоров с двенадцатью ядрами, испытание было пройдено за 34,573 секунды. От первого места американца отделяют десятые доли секунды, нельзя исключать, что он скоро доберётся до вершины рейтинга.
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