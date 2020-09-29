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AMD Ryzen 9 3900XT на частоте 5.7 ГГц занял второе место в wPrime 1024M

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Американский оверклокер Splave взялся за экстремальный разгон Ryzen 9 3900XT – старшего процессора семейства Matisse Refresh, обладающего двенадцатью ядрами. За основу для стенда была взята уже знакомая нам материнская плата ASRock X570 Aqua, лишившаяся штатной системы охлаждения с интегрированным водоблоком.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Резервуар для жидкого азота был установлен на центральный процессор, его частоту удалось в итоге поднять до 5774 МГц с сохранением активности 12 ядер и 24 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В тесте wPrime 1024M это позволило занять второе место среди процессоров с двенадцатью ядрами, испытание было пройдено за 34,573 секунды. От первого места американца отделяют десятые доли секунды, нельзя исключать, что он скоро доберётся до вершины рейтинга.

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Теги

amd экстремальный разгон wprime matisse refresh ryzen 9 3900xt
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Сейчас обсуждают

Вячеслав Долгополов
12:00
Заглот олень как всегда постит новости которые уже есть.
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Константин Дятлов
12:00
один остался))) как динозавр еще не вымер)
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Вячеслав Долгополов
11:59
Думаю это сарказм)?
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Kasyan
11:59
Видимо продают остатки, но вообще странная ситуация.
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
Константин Дятлов
11:59
а мы на 480 на 240 гц, а там хуанг еще апскейл обещал. Многа жижажерц и апскейл 4к)))
AMD Ryzen 5800X опередил Intel Core i9 на 16% в тесте Ashes of the Singularity
Kasyan
11:57
Аааа ВыФсеВрети! Тесты не тесты, игры не игры... Заяц, быстрее сливай свой ой3 7700 какого-нибудь лохушка за 20к пока они не обесценились до звонок!
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
1injener
11:56
У меня нету этих процессоров😀
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
Руслан Черванёв
11:56
Статья по ссылке даже интересней
Необычные видеокарты - с пятью вентиляторами, с двумя интерфейсами, с сетевым подключением и многие другие
Haustmyrkr
11:56
Эх, годнота. Доделали бы.
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AMDie
11:56
интеловцы не зря умоляли Келлера "поработать всесте" , до 2022 года терпите унижения голубцы, авось Джим вам что-нибудь толковое запилит
AMD Ryzen 5800X опередил Intel Core i9 на 16% в тесте Ashes of the Singularity
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