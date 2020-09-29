Известный энтузиаст Винс Люсидо (Vince Lucido) уже разогнал видеокарту GeForce RTX 3090 «имени себя» под жидким азотом, что позволило графическому процессору покорить частоту 2.58 ГГц, но в обычной жизни соответствующее изделие серии K|ngp|n Edition будет довольствоваться гибридной системой охлаждения, сочетающей принципы традиционного кулера и необслуживаемой жидкостной системы. По крайней мере, графический процессор будет охлаждаться водоблоком со встроенной помпой, а силовые элементы и память будут обдуваться штатным вентилятором видеокарты.

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На личной странице Винса Люсидо в Facebook данную видеокарту уже можно разглядеть полностью.

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Источник изображения: EVGA

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В глаза бросается не только радиатор типоразмера 360 мм, впервые применяемый на видеокартах марки EVGA, но и откидной дисплей на кожухе системы охлаждения видеокарты. Он позволяет выводить различную важную информацию, за счёт изменения угла наклона можно добиваться удобного для её восприятия ракурса.