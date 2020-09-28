Оживление на рынке смартфонов повысило степень загрузки контрактных производителей
Санкции США отрезали доступ Huawei к производственным мощностям сперва TSMC, а затем и SMIC. Принято считать, что в обозримом будущем это приведёт к сокращению доли Huawei на рынке смартфонов, но пустоту быстро заполнят конкуренты. Как отмечает ресурс DigiTimes, компании Samsung, Xiaomi, Oppo и Vivo уже заметно оживились с оформлением заказов на поставку компонентов для своих новых смартфонов.
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MediaTek и ряд других тайваньских разработчиков ещё в августе столкнулись с рекордным ростом заказов. В оставшееся до конца года время они не рассчитывают столкнуться со снижением спроса, как сообщает источник. Поскольку SMIC теперь может лишиться возможности обслуживать долгосрочные контракты, её клиенты пытаются найти место на конвейере тайваньских конкурентов. Это только усугубляет загрузку соответствующих предприятий, вызывая на отдельных направлениях не только дефицит, но и рост цен.
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