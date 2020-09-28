Сербский энтузиаст d0minat0r, в этом месяце сменивший национальный флаг на воображаемое знамя оверклокерского объединения, продолжает постигать пределы возможностей тех процессоров, о существовании которых многие успели забыть. В частности, модель Phenom II X2 570 BE в его руках разогналась до 6473 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, d0minat0r

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Процессор на указанной частоте сохранил активность трёх ядер, что автоматически ограничило круг его конкурентов. Например, в тесте HWBot x265 4K с ним соперничали ещё 43 процессора, он стал лучшим среди них с результатом 1,346 кадра в секунду.