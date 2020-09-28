В свете выхода процессоров с архитектурой Zen 3 глава AMD обещает продемонстрировать максимум производительности
Маркетологи AMD решили украсить безмолвное утро понедельника новым высказыванием генерального директора компании Лизы Су (Lisa Su), которая пообещала, что процессоры Zen 3 продемонстрируют максимум производительности. Она также напомнила, что архитектура Zen в своём развитии напоминает многолетнее путешествие.
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Корпоративная символика на странице AMD Ryzen в Twitter уже использует логотип Zen 3. Компания заодно напоминает, что до анонса процессоров с этой архитектурой осталось менее двух недель.
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