Ryzen – рыба мечты: новая вариация логотипа
Ценители талантов AMD не всегда готовы тратиться на фанатскую атрибутику, но подчеркнуть свои пристрастия нетривиальными способами никогда не отказываются. Ещё несколько месяцев назад обрёл жизнь стилизованный логотип Ryzen с рыбой, имитирующей каллиграфический символ Zen.
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Такое изображение можно установить в качестве обоев рабочего стола Windows, благо, существуют его различные вариации. Поклонники компании изготавливают на 3D-принтерах её логотипы, а Лизе Су (Lisa Su) даже подарили игрушечную фигурку супергероя, обладающего её чертами лица. Так недалеко и до культа личности…
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