Ценители талантов AMD не всегда готовы тратиться на фанатскую атрибутику, но подчеркнуть свои пристрастия нетривиальными способами никогда не отказываются. Ещё несколько месяцев назад обрёл жизнь стилизованный логотип Ryzen с рыбой, имитирующей каллиграфический символ Zen.

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Источник изображения: Reddit, tsevket071

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Такое изображение можно установить в качестве обоев рабочего стола Windows, благо, существуют его различные вариации. Поклонники компании изготавливают на 3D-принтерах её логотипы, а Лизе Су (Lisa Su) даже подарили игрушечную фигурку супергероя, обладающего её чертами лица. Так недалеко и до культа личности…