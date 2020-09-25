G.Skill предлагает наборы памяти DDR4-4400 и DDR4-4000 с задержками CL16
Традиционно увесистый пресс-релиз, отправленный на электронный адрес ведущего рубрики, возвестил о выходе новых комплектов памяти марки G.Skill. Тайваньская компания на этот раз сосредоточилась на оптимизации соотношения тактовых частот, объёма и задержек предлагаемых энтузиастам модулей DDR4.
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В результате были представлены комплекты 2 х 16 Гбайт в номиналах DDR4-4000 (16-19-19-39) и 2 х 8 Гбайт в номиналах DDR4-4400 (16-19-19-39), относящиеся к сериям Trident Z Royal, Trident Z RGB и Ripjaws V. Они сертифицированы для работы в материнских платах ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME, MSI MPG Z490 GAMING PLUS и ASRock Z490 AQUA. Создатели ориентировались на использование памяти в сочетании с процессорами Intel Comet Lake-S, оснащёнными свободным множителем. Утверждается, что модули памяти оснащены микросхемами Samsung легендарной серии B-Die.
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