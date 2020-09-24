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Статистика PassMark явила миру очередные свидетельства величия AMD

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Статистика продаж процессоров немецким интернет-магазином MindFactory – столь же лукавый источник, как и база данных PassMark, но она греет душу тем, кто искренне радуется успехам AMD на процессорном рынке. В частности, по версии PassMark, к настоящему моменту доли процессоров Intel и AMD среди пользователей этого тестового приложения в настольном сегменте приблизились друг к другу, достигнув паритета.

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Источник изображения: PassMark

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Последний раз о таком равновесии можно было говорить четырнадцать лет назад. Статистика PassMark учитывает все процессоры, находящиеся в эксплуатации, а не только проданные в последнее время. С другой стороны, многие владельцы процессоров Intel и AMD тестом PassMark совсем не пользуются, поэтому выборку нельзя считать представительной.

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Источник изображения: PassMark

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Интересно, что в сегменте ноутбуков доля процессоров AMD подобралась к отметке 20%. Этот порог некоторые аналитики называют и в качестве рубежа, к которому компания приблизилась с учётом только новых процессоров, так что подобное совпадение весьма символично. А вот в серверном сегменте статистика PassMark отводит процессорам AMD лишь какие-то доли процента. Это легко объяснить тем, что мало кто запускает PassMark на серверных системах, а количество подобных случаев с использованием процессоров Intel просто выше в абсолютном выражении.

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Теги

amd intel аналитика процессоры passmark
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