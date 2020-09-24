Статистика PassMark явила миру очередные свидетельства величия AMD
Статистика продаж процессоров немецким интернет-магазином MindFactory – столь же лукавый источник, как и база данных PassMark, но она греет душу тем, кто искренне радуется успехам AMD на процессорном рынке. В частности, по версии PassMark, к настоящему моменту доли процессоров Intel и AMD среди пользователей этого тестового приложения в настольном сегменте приблизились друг к другу, достигнув паритета.
реклама
реклама
Последний раз о таком равновесии можно было говорить четырнадцать лет назад. Статистика PassMark учитывает все процессоры, находящиеся в эксплуатации, а не только проданные в последнее время. С другой стороны, многие владельцы процессоров Intel и AMD тестом PassMark совсем не пользуются, поэтому выборку нельзя считать представительной.
реклама
реклама
Интересно, что в сегменте ноутбуков доля процессоров AMD подобралась к отметке 20%. Этот порог некоторые аналитики называют и в качестве рубежа, к которому компания приблизилась с учётом только новых процессоров, так что подобное совпадение весьма символично. А вот в серверном сегменте статистика PassMark отводит процессорам AMD лишь какие-то доли процента. Это легко объяснить тем, что мало кто запускает PassMark на серверных системах, а количество подобных случаев с использованием процессоров Intel просто выше в абсолютном выражении.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила