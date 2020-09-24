AMD Ryzen 9 3950X обновил рекорд Geekbench3 Multi Core на частоте 5.55 ГГц
Американский энтузиаст Splave не оставляет попыток продвинуться дальше в изучении потенциала 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3950X, поэтому рекорды в его исполнении периодически украшают профильные рейтинги HWBot. На этот раз ему удалось разогнать процессор до 5550 МГц при помощи жидкого азота, аналогичным образом охлаждалась и оперативная память.
реклама
реклама
На указанной частоте процессор сохранил активность всех шестнадцати ядер и 32 потоков, двухканальный комплект памяти (2 х 8 Гбайт) работал в режиме DDR4-4800 (14-15-15-48).
реклама
реклама
По уже сложившейся традиции, энтузиаст использовал материнскую плату ASRock X570 Aqua, которая в ходе подготовки к эксперименту лишилась фирменной системы охлаждения с интегрированным водоблоком. В тесте Geekbench3 Multi Core был получен результат 103 779 баллов, что соответствует первому месту среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила