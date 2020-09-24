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AMD Ryzen 9 3950X обновил рекорд Geekbench3 Multi Core на частоте 5.55 ГГц

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Американский энтузиаст Splave не оставляет попыток продвинуться дальше в изучении потенциала 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3950X, поэтому рекорды в его исполнении периодически украшают профильные рейтинги HWBot. На этот раз ему удалось разогнать процессор до 5550 МГц при помощи жидкого азота, аналогичным образом охлаждалась и оперативная память.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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На указанной частоте процессор сохранил активность всех шестнадцати ядер и 32 потоков, двухканальный комплект памяти (2 х 8 Гбайт) работал в режиме DDR4-4800 (14-15-15-48).

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Источник изображения: HWBot, Splave

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По уже сложившейся традиции, энтузиаст использовал материнскую плату ASRock X570 Aqua, которая в ходе подготовки к эксперименту лишилась фирменной системы охлаждения с интегрированным водоблоком. В тесте Geekbench3 Multi Core был получен результат 103 779 баллов, что соответствует первому месту среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами.

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Теги

amd экстремальный разгон ryzen 9 3950x geekbench 3
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omoikane
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Лол ее нужно сравнивать с армой, а не с батлой. Батле в плане тактик шутеров до армы далеко, очень. В таких играх главное не графика. Многие вон на тушино до сих пор на картах с армы2 сидят.
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