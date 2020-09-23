Дефицит видеокарт GeForce RTX 3080 создаёт благоприятные условия для честолюбивых оверклокеров, которым удалось заполучить это графическое решение в числе первых. Энтузиаст из ЮАР с позывным VPII использовал для разгона GeForce RTX 3080 необслуживаемую систему жидкостного охлаждения, ему удалось при этом показать лучший результат 3DMark11 Extreme в модельном зачёте, соответствующий 21 062 баллам.

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Источник изображения: HWBot, VPII

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В связке с видеокартой трудился центральный процессор AMD Ryzen 9 3950X, который был разогнан до 4508 МГц с сохранением активности 16 ядер и 32 потоков. Частоты видеокарты при этом были повышены до 2100/20496 МГц. В тесте Unigine Superposition 1080p частота графического процессора достигла 2130 МГц, а результат составил 11 613 баллов.