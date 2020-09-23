Mobileye считает, что для базовых систем помощи водителю достаточно данных с камер
На мероприятие Evercore ISI Virtual New Mobility & AI Forum компания Intel отправила Эреза Дагана (Erez Dagan), исполнительного вице-президента по продуктам и стратегии Mobileye. Напомним, что несколько лет назад Intel купила этого разработчика систем автономного управления, и теперь для его нужд строит в Иерусалиме крупный исследовательский центр.
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В ходе беседы с ведущими мероприятия представитель Mobileye пояснил, что системы активной помощи водителю этой марки делятся на два контура. Один работает с камерами и обеспечивает необходимое для надёжности системы дублирование данных и средств управления, а второй опирается на информацию, полученную с радаров и лидаров. В идеале, при принятии решения система сопоставляет данные с двух контуров.
Для базовых систем помощи водителю до второго уровня по классификации SAE включительно, как считают представители Molbileye, достаточно информации, получаемых с камер, установленных на машине. Они лишь страхуют водителя, но не заменяют его полностью. Наличие таких систем в автомобиле увеличивает его стоимость на сотни долларов США, но если речь идёт о системах уровня четыре или пять, то бюджет увеличивается на тысячи долларов.
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Mobileye видит эволюционный путь своих продуктов следующим: сперва появятся системы четвёртого, предпоследнего уровня автономности, и только года через два или три машины смогут безопасно передвигаться в городских условиях без вмешательства водителей. Доплачивать за такую возможность на первых порах придётся несколько тысяч долларов, но Mobileye признаёт, что по мере увеличения масштабов производства стоимость опции может снизиться.
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