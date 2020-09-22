Ещё недавно разгон памяти до режима DDR4-5000 считался рекордом и был достижим только с одиночным модулем, но постепенно процессоры AMD и Intel доказали свою готовность к подобным режимам работы в штатном порядке. Марка ADATA XPG на этой неделе представила модули памяти серии SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB, которые изначально рассчитаны на работу в режимах DDR4-4800 (19-26-26) и DDR4-5000 (19-19-26) при напряжении 1.5 В.

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Источник изображения: ADATA

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Комплекты состоят из пары модулей объёмом по 8 Гбайт, предусмотрена поддержка расширений XMP 2.0, упрощающих оптимизацию режима работы памяти. Не обошлось и без вездесущей RGB-подсветки. Она способна работать в трёх предустановленных режимах, либо синхронизироваться по управлению с материнской платой. Стоимость комплектов памяти не уточняется.