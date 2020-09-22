История одного анонса: NVIDIA рассказала всю правду о начале продаж GeForce RTX 3080
Пёстрой мозаикой разлетелись по сетевым ресурсам истории очевидцев о начале продаж GeForce RTX 3080. Компания NVIDIA на собственном сайте теперь поделилась впечатлениями, полученными на своих позициях. Прежде всего, опубликована статистика, согласно которой интерес к GeForce RTX 3080 многократно превысил активность пользователей, присущую предыдущим анонсам новинок. На сайт NVIDIA пришло в четыре раза больше уникальных посетителей, пиковое количество поисковых запросов выросло в десять раз, количество переходов на сайты партнёров выросло в пятнадцать раз.
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Надо ли удивляться тому, что интернет-магазины партнёров зарегистрировали рекордное количество обращений, превышающее активность даже традиционных сезонных распродаж, именуемых «чёрной пятницей». NVIDIA сообщает, что в час начала приёма заявок на GeForce RTX 3080 сайт компании не справился с возросшей в десять раз нагрузкой, а восстановить его работу удалось позже, чем планировалось. Наплыв ботов тоже заставил NVIDIA предпринять меры по усилению безопасности – сайт фирменного интернет-магазина переехал на новые серверы, для защиты от ботов будет применяться «капча», а принятые с аккаунтов очевидных спекулянтов заказы будут отменены.
Компания продолжает утверждать, что к моменту начала продаж GeForce RTX 3080 было подготовлено внушительное количество видеокарт, но спрос превысил все ожидания. NVIDIA и партнёры делают всё возможное, чтобы насытить рынок в сжатые сроки, и пока призывают покупателей обходить стороной спекулятивные предложения перекупщиков.
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