ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
Пока в США и Японии стоявшим в очередях за GeForce RTX 3080 страждущим раздавали талоны, позволяющие рассчитывать на право покупки новой видеокарты этой модели, немецкое представительство Amazon продолжало принимать заказы без остановки, и теперь сайт ComputerBase.de сообщает о курьёзной ситуации, в которую попала торговая марка ZOTAC.
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Ей удалось принять у клиентов немецкого Amazon двадцать тысяч заказов на видеокарту GeForce RTX 3080 серии Trinity, но такого количества видеокарт у неё в наличии нет. Желающие могут несколько недель ждать выполнения заказа, самые нетерпеливые могут его отменить, но покупать GeForce RTX 3080 в Германии им теперь придётся по более высокой цене, поскольку за несколько дней с дебюта новинки она выросла на 100 евро, как минимум.
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