Принцип «не было бы счастья, да несчастье помогло» очень хорошо иллюстрируется ситуацией вокруг китайской компании SMIC, поскольку имена её крупных заказчиков мы узнаём именно благодаря угрозе введения американских санкций. Тайваньский сайт DigiTimes сообщает, что озабоченные потенциальными проблемами представители Qualcomm отправились на остров ведения переговоров с TSMC, UMC и VIS на тему размещения заказов.

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Источник изображения: SCMP

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Как выясняется, SMIC выпускает для Qualcomm некоторый ассортимент силовой логики по 180-нм техпроцессу и мобильных процессоров по 28-нм и 14-нм технологии. Заказы американского клиента формируют до 13% всей выручки SMIC. Если санкции США ударят по компаниям, они обе понесут потери. Qualcomm пытается смягчить эффект вероятных санкций, перенеся производство компонентов с конвейера SMIC к более благонадёжным в политическом смысле тайваньским партнёрам. Не факт, что Qualcomm в ходе подобной операции не удастся избежать переплаты, ведь та же UMC обещала поднять расценки для клиентов в свете резкого роста спроса на услуги компании.