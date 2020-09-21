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Intel Core i9-10900K взял первое место в Geekbench3 Multi Core на частоте 7.0 ГГц

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Американский энтузиаст Splave не прекращает расширять границы возможного для процессора Intel Core i9-10900K. Сегодня он обновил рекорд Geekbench3 Multi Core среди процессоров с десятью ядрами, разогнав указанный выше компонент до 7.0 ГГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Процессор сохранял активность всех десяти ядер и двадцати потоков, он был установлен в материнскую плату ASRock Z490 Aqua на базе одноимённого чипсета Intel.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Полученный результат в 70 522 балла является лучшим среди процессоров с десятью ядрами, как и в модельном зачёте. Кроме того, это всего второй по счёту результат в статистике Geekbench3 Multi Core, превышающий значение в 70 000 баллов.

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Теги

экстремальный разгон core i9-10900k geekbench 3
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