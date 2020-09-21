Американский энтузиаст Splave не прекращает расширять границы возможного для процессора Intel Core i9-10900K. Сегодня он обновил рекорд Geekbench3 Multi Core среди процессоров с десятью ядрами, разогнав указанный выше компонент до 7.0 ГГц при помощи жидкого азота.

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Процессор сохранял активность всех десяти ядер и двадцати потоков, он был установлен в материнскую плату ASRock Z490 Aqua на базе одноимённого чипсета Intel.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Полученный результат в 70 522 балла является лучшим среди процессоров с десятью ядрами, как и в модельном зачёте. Кроме того, это всего второй по счёту результат в статистике Geekbench3 Multi Core, превышающий значение в 70 000 баллов.