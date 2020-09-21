Intel Core i9-10900K обновил рекорд SuperPI 32M с двумя ядрами на частоте 7441 МГц
О существовании оверклокеров в Новой Зеландии напомнил энтузиаст Kekie21, который обновил абсолютный рекорд SuperPI 32M при помощи инженерного образца Core i9-10900K, разогнанного до 7441 МГц при помощи жидкого азота с сохранением активности двух ядер из десяти и отключенной Hyper-Threading.
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Другой особенностью эксперимента стало использование автором модулей памяти на базе легендарных чипов Samsung серии B-Die с искусственно заниженным объёмом – он был принудительно уменьшен с 16 до 4 Гбайт на модуль. Итого использовалось два модуля, что обеспечило объём памяти не более 8 Гбайт.
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Полученный в SuperPI 32M результат (4 минуты 0,563 секунды) очень близок к важному рубежу, но пока его никто не преодолел. Сам автор действующего рекорда убеждён, что более опытный оверклокер сможет покорить эту высоту при тщательной настройке параметров работы памяти.
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