За восемнадцать лет своей деятельности на страницах данного сайта автор этих строк не так часто использовал китайские источники информации, но в случае с публикацией на страницах сайта MyDrivers долго колебаться не пришлось. В противовес тайваньским коллегам, которые накануне прогнозировали достижение долей AMD на рынке мобильных процессоров рубежа в 20% к концу года, китайские источники привели данные Mercury Research. Последние гласят, что уже в конце второго квартала AMD занимала на этом рынке 19,9%.

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Источник изображения: MyDrivers

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В настольном сегменте AMD на тот момент контролировала не более 19,2%, да и в целом динамика изменения доли компании в мобильном сегменте была выше. Для сравнения – во втором квартале 2019 года она контролировала не более 14,1%. В серверном сегменте, если опираться на статистику Mercury Research, компания AMD во втором квартале контролировала 5,8% рынка процессоров.