Наказывать страдающих игровой зависимостью рублём и другими валютами по всему миру бросились самоотверженные люди, которые скупали все доступные видеокарты GeForce RTX 3080, чтобы затем попытаться перепродать их по заградительным ценам. Японские магазины, как отмечает ресурс AKIBA PC Hotline, учли опыт ночных распродаж GeForce RTX 3080, чтобы к моменту появления GeForce RTX 3090 в местной рознице оградить страждущих от необходимости сидеть несколько часов подряд в очередях у дверей магазинов.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Самым разумным вариантом организации продаж GeForce RTX 3090 на следующей неделе японские магазины сочли лотерею, в которой на сайте магазина за сутки до поступления видеокарт на прилавки будут разыгрываться ваучеры, дающие право на покупку новинки. «Талонов» будет разыграно ровно столько, сколько будет видеокарт на складе в конкретном магазине. Для участия в лотерее понадобится учётная запись на сайте магазина. Победителей оповестят по электронной почте к полудню той даты, когда GeForce RTX 3090 будет готова прорвать блокаду. Непосредственные продажи начнутся в десять вечера по местному времени 24 сентября, но получить видеокарту смогут только обладатели ваучеров. Организаторы объясняют, что такая схема позволяет сократить риск образования очередей, возникновение которых в условиях пандемии не приветствуется властями Японии.