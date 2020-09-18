Любители моддинга хоть и не страдают пережитками вроде системы цветовой дифференциации штанов, порой готовы выложить круглые суммы за комплектующие, которые по цвету и дизайну удачно впишутся в убранство их системных блоков. Компания Gigabyte Technology собирается побаловать любителей светлых тонов специальной версией видеокарты Aorus GeForce RTX 3080 Vision OC с десятью гигабайтами памяти типа GDDR6X. Информацию о подготовке такого варианта разместило в социальных сетях немецкое представительство марки.

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Источник изображения: Aorus

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Кожух системы охлаждения, которая содержит три крупных вентилятора, сочетает элементы белого и серебристого цвета. Сама печатная плата чёрная, как и наклейки на роторах вентиляторов.

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Источник изображения: Aorus

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Видеокарта занимает пространство трёх слотов расширения. На задней панели нашлось место для двух портов HDMI и трёх выходов DisplayPort. С торца видеокарты, обращённого внутрь системного блока, предусмотрена пара резьбовых отверстий для дополнительного крепления видеокарты.