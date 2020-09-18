EK Water Blocks начала приём заказов на водоблоки для эталонных версий GeForce RTX 3090/3080
Представителям словенской компании EK Water Blocks пришлось признать, что специфика подготовки анонса GeForce RTX 3080 наложила отпечаток и на процесс создания совместимых водоблоков для видеокарт эталонного дизайна. Напомним, что видеокарты серии Founders Edition в данном контексте не считаются эталонными, для них создаются отдельные водоблоки.
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Конструкция водоблоков серии Vector, которые поступят в продажу, в итоге получила заметные отличия от той, что демонстрировалась EK Water Blocks на ранних этапах, поскольку вносить изменения приходилось буквально в последний момент.
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Медное основание всегда соседствует с полимерными элементами – последние могут быть как прозрачными, и в этом случае дополняться управляемой RGB-подсветкой, так и чёрными. Цены на водоблоки начинаются с отметки 149,90 евро за варианты без подсветки, самый дорогой стоит 164,90 евро. Укрепляющие пластины предлагаются отдельно по цене от 36,90 до 43,90 евро.
Не менее ценной является информация о перечне видеокарт эталонного дизайна. Соответствующие версии GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, как выясняется, предложат Palit, Gainward, ZOTAC, GALAX/KFA2 и PNY. Компания EK Water Blocks поясняет, что готовит специальные водоблоки и для видеокарт Asus семейств Strix и TUF.
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