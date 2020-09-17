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Старт продаж GeForce RTX 3080 в Японии тоже не обошёлся без талонов и очередей

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Японские репортёры давно освоили социальные сети, а потому свежие сводки с фронта боёв за право первым получить GeForce RTX 3080 публикуют уже при помощи персональных мобильных устройств. В Стране восходящего солнца талоны на право приобретения видеокарт этой модели начнут распределять в восемь вечера по местному времени.

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Источник изображения: Twitter, AKIBA PC Hotline

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В одном из японских магазинов уже сформировались сразу две очереди. Первая состоит из тех, кто трезво оценивает свои шансы купить GeForce RTX 3080 в первый день, а потому её численность не превышает тридцати человек. Именно этим людям вечером раздадут талоны, дающие право на первоочередное приобретение видеокарт.

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Источник изображения: Twitter, AKIBA PC Hotline

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Вторая очередь состоит из отчаянных авантюристов, которые надеются получить место в первой очереди, если кто-то вдруг откажется от заслуженного потом и кровью права приобрести видеокарту GeForce RTX 3080 в первый день продаж. Подобные явления возле японских магазинов не так уж редки, они стали почти обязательным атрибутом крупных анонсов компьютерных новинок в потребительском секторе. Местные магазины даже меняют график работы, чтобы подстроится под мировой график начала продаж, не являются редкостью и ночные распродажи с розыгрышем права купить новинку через участие в лотерее.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080
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DarkShaman
15:34
Какой охренительный бред диванного мечтателя. О_О Тут в соседней теме Сони озвучила цены на игры и аксессуары для PS5 - сходи ужаснись.
Намёк на существование 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 найден в одном из официальных документов NVIDIA
Алексей Румянцев
15:33
с чего бы?
Пандемия не помешает AMD увеличивать свою долю рынка
Keltis
15:29
Так очереди и дефицит сегодня, а не через две недели ))) все логично. А позволить себе почему-то и 2080 могли, точно также скупая все на старте.
Старт продаж GeForce RTX 3080 в Японии тоже не обошёлся без талонов и очередей
Gunnar
15:27
По заголовку в авторе сразу угадывается гражданин Советского Союза. Среди молодёжи такой юмор не актуален.
Старт продаж GeForce RTX 3080 в Японии тоже не обошёлся без талонов и очередей
Владимир Кулешов
15:26
Тоже буду сидеть до победного на r5 2400G пока не упадёт курс и не скинутся цены на ZEN-3. Для того что бы переплачивать барыгам да ещё по такому курсу у меня лишних денег нет!
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KARABAS-BARABAS
15:26
Мне нет необходимости этим заниматься. я прекрасно понимаю. что происходит и как влияет, а если глухой хочет убедиться на прослушивании, то флаг в руки - иди и слушай, а потом уже неси пургу.
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KARABAS-BARABAS
15:24
Ничего не мешает, авнапровод он и в Африке и на слепом будет таким, а разницу в звуке не услышит либо глухой, либо тупой...
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