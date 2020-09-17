Японские репортёры давно освоили социальные сети, а потому свежие сводки с фронта боёв за право первым получить GeForce RTX 3080 публикуют уже при помощи персональных мобильных устройств. В Стране восходящего солнца талоны на право приобретения видеокарт этой модели начнут распределять в восемь вечера по местному времени.

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Источник изображения: Twitter, AKIBA PC Hotline

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В одном из японских магазинов уже сформировались сразу две очереди. Первая состоит из тех, кто трезво оценивает свои шансы купить GeForce RTX 3080 в первый день, а потому её численность не превышает тридцати человек. Именно этим людям вечером раздадут талоны, дающие право на первоочередное приобретение видеокарт.

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Источник изображения: Twitter, AKIBA PC Hotline

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Вторая очередь состоит из отчаянных авантюристов, которые надеются получить место в первой очереди, если кто-то вдруг откажется от заслуженного потом и кровью права приобрести видеокарту GeForce RTX 3080 в первый день продаж. Подобные явления возле японских магазинов не так уж редки, они стали почти обязательным атрибутом крупных анонсов компьютерных новинок в потребительском секторе. Местные магазины даже меняют график работы, чтобы подстроится под мировой график начала продаж, не являются редкостью и ночные распродажи с розыгрышем права купить новинку через участие в лотерее.