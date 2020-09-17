Платформа Fishhawk Falls приютит 10-нм процессоры Intel класса HEDT
Японский энтузиаст Komachi Ensaka продолжает заглядывать в раздел сайта Intel для разработчиков. На этой неделе он обнаружил там упоминания о платформе Fishhawk Falls. Как справедливо предположил автор открытия, эта платформа должна использоваться для работы с производительными настольными процессорами.
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По мнению первоисточника, платформа Fishhawk Falls приютит 10-нм процессоры Intel, которые окажутся близкими родственниками серверных Sapphire Rapids, выходящих во второй половине 2021 года. Когда появятся подобные процессоры, пока прогнозировать сложно – платформа обновляется не так уж часто, а Intel даже ещё не выпустила Ice Lake-X, которые тоже должны производиться по 10-нм технологии.
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