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Платформа Fishhawk Falls приютит 10-нм процессоры Intel класса HEDT

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Японский энтузиаст Komachi Ensaka продолжает заглядывать в раздел сайта Intel для разработчиков. На этой неделе он обнаружил там упоминания о платформе Fishhawk Falls. Как справедливо предположил автор открытия, эта платформа должна использоваться для работы с производительными настольными процессорами.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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По мнению первоисточника, платформа Fishhawk Falls приютит 10-нм процессоры Intel, которые окажутся близкими родственниками серверных Sapphire Rapids, выходящих во второй половине 2021 года. Когда появятся подобные процессоры, пока прогнозировать сложно – платформа обновляется не так уж часто, а Intel даже ещё не выпустила Ice Lake-X, которые тоже должны производиться по 10-нм технологии.

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Теги

intel sapphire rapids hedt ice lake-x fishhawk falls
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DarkShaman
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