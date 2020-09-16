Sony отрицает сокращение плана по выпуску PlayStation 5
Звёздным часом для ресурса GamesIndustry.biz стала публикация, связанная со слухами о намерениях Sony сократить объёмы производства игровой консоли PlayStation 5 из-за высокого уровня брака заказных компонентов, которые были разработаны AMD и выпускаются компанией TSMC.
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Именно этот источник получил оперативные комментарии представителей Sony, в которых отрицается факт корректировки планов по производству новой консоли. Сотрудники японской корпорации не конкретизируют объёмы производства, но поясняют, что они должны остаться на том уровне, который был запланирован изначально. Слухи, напомним, сообщали о снижении объёмов выпуска с 15 до 11 млн экземпляров за период с начала производства консоли и до конца марта 2021 года.
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