Ресурс VideoCardz за пару дней до начала продаж GeForce RTX 3080 решил напомнить, что следует понимать под термином «эталонный дизайн» применительно к игровым видеокартам серии GeForce RTX 30 (Ampere). В случае с GeForce RTX 3090 в исполнении партнёров NVIDIA эталонная печатная плата будет выглядеть так:

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Источник изображения: VideoCardz, Yuuki_Ans

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Это так называемый дизайн PG132, который в случае с GeForce RTX 3080 (на фото ниже) характеризуется отсутствием разъёмов NVLink для подключения SLI-мостика, используемого при объединении двух видеокарт в одной системе. Разъёмов дополнительного питания в обоих случаях два, каждый имеет по восемь контактов. Микросхемы памяти типа GDDR6X тоже скомпонованы аналогичным образом, по схеме «4 + 3 + 4 + 1», просто в случае с GeForce RTX 3080 пара площадок пустует.

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Источник изображения: VideoCardz, Bykski

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Так называемая печатная плата PG133 в случае с GeForce RTX 3080 Founders Edition имеет характерный V-образный вырез в части, противоположной задней панели.