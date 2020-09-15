Этим летом Intel призналась, что будет активнее использовать услуги сторонних производителей полупроводниковых компонентов из-за отставания от собственного графика освоения 7-нм технологии. Тогда все источники единодушно решили, что Intel углубит сотрудничество с TSMC. Издание Commercial Times теперь сообщает, что на мероприятии в Тайване представители местного офиса Intel не стали конкретизировать, кто именно станет партнёром компании на данном направлении.

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Источник изображения: Samsung

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Intel готова пользоваться услугами многих подрядчиков, как пояснили представители компании. Стоимость, уровень брака при производстве и технологическая гибкость – вот основные факторы, которые будут учитываться при выборе подрядчика. По словам представителей Intel, у каждого партнёра компании есть свои сильные стороны, для каждого продукта, требующего производства компонентов на стороне, выбор подрядчика будет осуществляться на индивидуальной основе.

Удостоилась комментариев и сделка NVIDIA с ARM. По словам сотрудников представительства Intel на Тайване, технологии искусственного интеллекта, развитию которых эта сделка будет способствовать, остаются в числе собственных приоритетов компании.