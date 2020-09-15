В согласовании сделки NVIDIA по поглощению Mellanox последнее слово было за китайскими антимонопольщиками, и они тянули время максимально, вынудив покупателя на два месяца увеличить первоначальные сроки согласования. На конференции Deutsche Bank представители NVIDIA дали понять, что и при покупке ARM последней согласующей инстанцией будет именно Китай.

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Источник изображения: NVIDIA

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Издание DigiTimes спешит заявить, что со стороны китайских клиентов уже звучат не только призывы блокировать сделку NVIDIA и ARM на государственном уровне, но и бойкотировать платформу ARM как таковую, переходя на «политически нейтральную» RISC-V. Санкции США против Huawei вызвали в Китае антиамериканские настроения, и переход британской ARM под контроль базирующейся в Калифорнии NVIDIA росту симпатий к этой платформе способствовать не будет.