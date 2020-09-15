На конференции Deutsche Bank ведущий уже не стал провоцировать финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на обсуждение темы ценовой конкуренции с AMD, поскольку в начале месяца она дала понять, что ценовая политика в отношении видеокарт GeForce RTX 30 выбрана с расчётом охватить как можно более широкую аудиторию.

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Источник изображения: NVIDIA

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На этот раз представитель NVIDIA заявила, что с выходом Ampere компания рассчитывает охватить как уже имеющуюся аудиторию владельцев GeForce, которые будут модернизировать свои системы в свете выхода новых зрелищных и требовательных игр, так и привлечь к фирменной экосистеме новых клиентов. В этом отношении NVIDIA рассчитывает на увеличение объёмов продаж видеокарт в натуральном выражении.

Другой момент связан со средней ценой реализации. Финансовый директор компании отмечает, что в последнее время «средний чек» растёт, а спрос смещается в сторону более производительных видеокарт. После выхода игровых решений семейства Ampere эта тенденция должна только усилиться, поскольку дебютная линейка моделей как раз расположена ближе к верхней границе ценового диапазона.