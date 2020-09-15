NVIDIA не сомневается, что сможет получить одобрение регуляторов на покупку ARM
Конференция Deutsche Bank с участием финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) проходила сразу после объявления компанией о намерениях купить британского разработчика процессорных архитектур ARM. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на перечень и тематику вопросов, которые преобладали в первой части мероприятия.
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Ведущий конференции поинтересовался у финансового директора NVIDIA, не видит ли она очевидных препятствий для одобрения этой сделки антимонопольными органами отдельных стран. Колетт Кресс начала с того, что ключевые согласования будут проходить с регуляторами США, Европы (или Великобритании в отдельности), а также Китая, именно в такой последовательности.
Важно отметить, что на родине ARM в Великобритании уже зреют протестные настроения, которые не утихли даже после того, как NVIDIA пообещала превратить Кембридж в свою европейскую штаб-квартиру. Китайский рынок пока тоже шумно переваривает эту новость, на этом направлении звучат как призывы блокировать сделку по линии антимонопольного ведомства КНР, так и перейти на использование «истинно нейтральной» архитектуры RISC-V.
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Колетт Кресс выразила уверенность, что благоприятный для сохранения конкуренции характер сделки с ARM не вызывает сомнений, и все согласования будут пройдены в отведённое время, за полтора года. Опыт по поглощению Mellanox позволит NVIDIA избежать затягивания с согласованием сделки по приобретению ARM, как утверждает финансовый директор. В случае с Mellanox географический охват рынков был шире, при согласовании сделки с ARM компания надеется избежать проволочек.
Представитель NVIDIA подчеркнула, что компания планирует сохранить модель лицензирования, присущую ARM, а также её нейтралитет по отношению к клиентам. Сделка не должна, по её мнению, ограничить доступ к разработкам ARM какой-то отдельно взятой компании или страны.
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