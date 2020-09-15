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Проблемы с браком не позволят Sony выпустить желаемое количество консолей PlayStation 5

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Менее двух суток осталось до очередной фазы анонса игровых консолей Sony PlayStation 5, но издание Bloomberg совершает информационную диверсию в отношении японской компании, заявляя о наличии проблем с выпуском ключевого для новинки компонента – процессора с высокой степенью интеграции, разработанного на заказ компанией AMD и выпускаемого на предприятиях TSMC.

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Источник изображения: Getty Images

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Именно этот компонент, по словам источника, страдает от высокого уровня брака – «примерно пятьдесят на пятьдесят», как сказал бы один из персонажей культового российского фильма. Sony вынуждена была снизить план по выпуску консолей PlayStation 5 с 15 до 11 млн штук до конца марта 2021 года именно из-за проблем с поставками процессоров. Ситуация постепенно улучшается, но не так быстро, как рассчитывает японская корпорация. Представители последней никак данную информацию прокомментировать не успели, но они явно это сделают, поскольку репутация компании от распространения подобных слухов явно страдает. Акции Sony уже подешевели на несколько процентов.

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Теги

amd sony tsmc soc playstation 5 игровые консоли
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