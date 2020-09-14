Производители материнских плат увеличат долю продуктов AMD в четвёртом квартале
К понедельнику ресурс DigiTimes разродился публикацией в бесплатном разделе, за которой на прошлой неделе пытался взять с читателей деньги. Издание перечислило уже представленные и ожидаемые новинки Intel, AMD и NVIDIA, но никаких сенсаций при этом не огласило. Повестку дня Intel в настольном сегменте продолжают формировать процессоры Comet Lake-S, в мобильном сегменте – Tiger Lake, компания NVIDIA сосредоточится на игровых видеокартах семейства Ampere, а AMD предложит не только настольные процессоры с архитектурой Zen 3, но и видеокарты семейства Radeon RX 6000.
реклама
реклама
Источник сообщает, что выпуском центральных процессоров Ryzen и графических процессоров Radeon нового поколения по 7-нм технологии с применением EUV возьмётся компания TSMC. Обладая хорошим соотношением цены и производительности, как уточняет издание DigiTimes, продукты AMD привлекают внимание покупателей. Большинство производителей материнских плат в этих условиях решили увеличить как ассортимент изделий для платформы AMD, так и объёмы их выпуска.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила