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Производители материнских плат увеличат долю продуктов AMD в четвёртом квартале

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К понедельнику ресурс DigiTimes разродился публикацией в бесплатном разделе, за которой на прошлой неделе пытался взять с читателей деньги. Издание перечислило уже представленные и ожидаемые новинки Intel, AMD и NVIDIA, но никаких сенсаций при этом не огласило. Повестку дня Intel в настольном сегменте продолжают формировать процессоры Comet Lake-S, в мобильном сегменте – Tiger Lake, компания NVIDIA сосредоточится на игровых видеокартах семейства Ampere, а AMD предложит не только настольные процессоры с архитектурой Zen 3, но и видеокарты семейства Radeon RX 6000.

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Источник изображения: AMD

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Источник сообщает, что выпуском центральных процессоров Ryzen и графических процессоров Radeon нового поколения по 7-нм технологии с применением EUV возьмётся компания TSMC. Обладая хорошим соотношением цены и производительности, как уточняет издание DigiTimes, продукты AMD привлекают внимание покупателей. Большинство производителей материнских плат в этих условиях решили увеличить как ассортимент изделий для платформы AMD, так и объёмы их выпуска.

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