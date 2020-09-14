AMD планирует подогревать интерес к своим новинкам вплоть до их анонса
Ожидание октябрьских новинок AMD кому-то может показаться утомительным, поскольку видеокарты семейства Radeon RX 6000 вообще выйдут не ранее 28 октября, но представители компании постараются сделать ожидание более интересным. Во всяком случае, такое обещание дал курирующий в компании игровое направление Фрэнк Айзор (Frank Azor) – один из основателей Alienware, который в последние дни достаточно активно проявляет себя со страниц Twitter.
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С другой стороны, Фрэнк пообещал подписчикам не формировать ложных и завышенных ожиданий от грядущих продуктов AMD, поскольку такое поведение «не нашло бы понимания у многих». Представители компании пообещали снабжать аудиторию информацией в том объёме, который не навредит её собственным интересам.
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