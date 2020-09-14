Ожидание октябрьских новинок AMD кому-то может показаться утомительным, поскольку видеокарты семейства Radeon RX 6000 вообще выйдут не ранее 28 октября, но представители компании постараются сделать ожидание более интересным. Во всяком случае, такое обещание дал курирующий в компании игровое направление Фрэнк Айзор (Frank Azor) – один из основателей Alienware, который в последние дни достаточно активно проявляет себя со страниц Twitter.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Источник изображения: Twitter, Frank Azor

реклама

С другой стороны, Фрэнк пообещал подписчикам не формировать ложных и завышенных ожиданий от грядущих продуктов AMD, поскольку такое поведение «не нашло бы понимания у многих». Представители компании пообещали снабжать аудиторию информацией в том объёме, который не навредит её собственным интересам.