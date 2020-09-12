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Водоблок EK для видеокарт GeForce RTX 30 серии FE будет эксплуатировать тему V-образного выреза

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Словенская компания EK Water Blocks первым делом пообещала представить водоблоки для видеокарт GeForce RTX 30 эталонного дизайна с обычной печатной платой прямоугольной формы, которые будут предлагаться партнёрами NVIDIA. Серия Founders Edition в исполнении самой NVIDIA должна была получить совместимые водоблоки позже, и на этой неделе EK Water Blocks продемонстрировала элементы их дизайна на своей странице в Twitter.

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Источник изображения: Twitter, EK Water Blocks

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По довольно тёмной фотографии понятно, что водоблок эксплуатирует тему знаменитого V-образного выреза на печатной плате, который присущ видеокартам GeForce RTX 30 серии Founders Edition. В данном случае компания EK Water Blocks решила разместить в соответствующей нише резьбовые патрубки для подключения трубопровода с охлаждающей жидкостью.

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Теги

nvidia охлаждение видеокарт ek water blocks водоблоки geforce rtx 30
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