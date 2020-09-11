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AMD призвала не привязывать сроки анонса Big Navi к планам NVIDIA

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Главный специалист AMD по игровым решениям Фрэнк Эйзор (Frank Azor) со страниц Twitter уже предвосхитил на этой неделе объявление компанией сроков доступности новых видеокарт Radeon RX 6000, а потому подписчики не прекращают донимать его другими животрепещущими вопросами.

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Источник изображения: AMD

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Фрэнк, в частности, призвал не привязывать сроки появления новых продуктов AMD и её конкурентов друг к другу, поскольку компания старается следовать своему собственному графику. По его словам, разработка новинок – это не забег, в котором все участники стартуют одновременно. Для AMD имеет значение только способность уложиться в намеченные ранее временные рамки, а активность конкурентов в этом смысле вторична. Бонусом он пообещал делиться той информацией о новинках компании, которая не повредит её бизнесу.

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amd nvidia видеокарты ampere big navi
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