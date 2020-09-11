AMD призвала не привязывать сроки анонса Big Navi к планам NVIDIA
Главный специалист AMD по игровым решениям Фрэнк Эйзор (Frank Azor) со страниц Twitter уже предвосхитил на этой неделе объявление компанией сроков доступности новых видеокарт Radeon RX 6000, а потому подписчики не прекращают донимать его другими животрепещущими вопросами.
реклама
реклама
Фрэнк, в частности, призвал не привязывать сроки появления новых продуктов AMD и её конкурентов друг к другу, поскольку компания старается следовать своему собственному графику. По его словам, разработка новинок – это не забег, в котором все участники стартуют одновременно. Для AMD имеет значение только способность уложиться в намеченные ранее временные рамки, а активность конкурентов в этом смысле вторична. Бонусом он пообещал делиться той информацией о новинках компании, которая не повредит её бизнесу.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила