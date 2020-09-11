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AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии

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Продвигая свои процессоры в настольном сегменте, компания Intel в последнее время делала упор на их быстродействие в играх, но конкурирующая AMD не сидела сложа руки, а потому производительность процессоров Ryzen в играх тоже неуклонно росла по мере появления новых семейств. Как отмечает канал RedGamingTech в своём новом видеоролике, с выходом процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 производительность платформы AMD в играх заметно улучшится.

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Источник изображения: AMD

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По сути, в определённых условиях это позволит AMD превзойти конкурирующие предложения Intel по быстродействию в играх. Пока процессорный гигант может противопоставить семейству AMD Vermeer только продукцию серии Comet Lake-S. Её увенчала модель с десятью ядрами, но если верить откровениям одного известного нашим постоянным читателям разработчика, то и в семействе процессоров AMD с архитектурой Zen 3 появится десятиядерная модель.

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Теги

amd intel comet lake amd zen 3 zen 3 verneer
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Сейчас обсуждают

Kopcheniy
08:30
"но в целом на процентов 10% медленнее на сопоставимых частотах" Каких сопоставимых, если Intel'ы бустят под 5 ГГц в играх, а Zen 2 идет на 4.2-4.4 ГГц?
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
ACDCOVER
08:29
Нормальные материнки всегда стоили от $150 и выше. Если экономите на материнки не удивляйтесь потом, что у вас что то не работает как надо.
Процессоры AMD Ryzen по-прежнему опережают Intel Core в розничных продажах - статистика Mindfactory
ACDCOVER
08:27
Абсолютно согласен. Даже даром 9000 не взял бы - это уже технологический мусор, вчерашний день, как только вышел. Zen2 намного перспективнее чем всё то, что есть у сИнтола. Ещё и Zen3 уже рядом.
Процессоры AMD Ryzen по-прежнему опережают Intel Core в розничных продажах - статистика Mindfactory
Илья Жуков
08:27
Собрали в единое всё самое худшее))
Сбалансированный игровой ПК за 1000 долларов – мой вариант конфигурации
Kopcheniy
08:26
Ну эт вряд ли, такие шины забросили со времен GTX 260/275. Для таких дорогих видеокарт проще будет на HBM потратиться.
NVIDIA обещает быстро расширить ассортимент моделей видеокарт GeForce RTX 30
GumanoidT
08:26
Тут вопрос не в этом. Zen2 обеспечивает хорошую игровую производительность, даже в некоторых играх превосходит интел, но в целом на процентов 10% медленнее на сопоставимых частотах. Вопрос не в обеспе...
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
Аслан Хироуз
08:25
Человеку не следует жить
Процессоры AMD Ryzen по-прежнему опережают Intel Core в розничных продажах - статистика Mindfactory
Kopcheniy
08:24
В прошлом поколении корпусов стенки были толще. Сейчас если такие брать - нужно нехило потратиться.
Раскрыта тайна отверстий в задней части GeForce RTX 3080 Founders Edition
Kopcheniy
08:22
Для 3-слотовых громадин типа 3090 лучше позаботиться о доп.креплениях. Или подпорке. Ниже писал про Accelero Xtreme, так он чуток провисал, но упер в жесткий диск, который тоже чуть под углом стоял.
Раскрыта тайна отверстий в задней части GeForce RTX 3080 Founders Edition
Юра Репченко
08:20
Rocket Lake в играх ничего не исправит. Без 7 нм вставить большой L3 как в Зен не выйдет. Можно будет надеятся на возвращения паритета в приложениях. Но уже 10 ядер Zen 3 крыть нечем.
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
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