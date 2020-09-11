AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
Продвигая свои процессоры в настольном сегменте, компания Intel в последнее время делала упор на их быстродействие в играх, но конкурирующая AMD не сидела сложа руки, а потому производительность процессоров Ryzen в играх тоже неуклонно росла по мере появления новых семейств. Как отмечает канал RedGamingTech в своём новом видеоролике, с выходом процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 производительность платформы AMD в играх заметно улучшится.
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По сути, в определённых условиях это позволит AMD превзойти конкурирующие предложения Intel по быстродействию в играх. Пока процессорный гигант может противопоставить семейству AMD Vermeer только продукцию серии Comet Lake-S. Её увенчала модель с десятью ядрами, но если верить откровениям одного известного нашим постоянным читателям разработчика, то и в семействе процессоров AMD с архитектурой Zen 3 появится десятиядерная модель.
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