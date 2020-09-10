Компания TSMC имеет традицию каждый месяц докладывать об изменении выручки, в августе она обновила очередной рекорд, перекрыв предыдущий достигнутый в июне максимум, как сообщает DigiTimes со ссылкой на отчётность компании. Последовательно выручка TSMC выросла на 16%, в годовом сравнении – на 15,8%, до $4,2 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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Принято считать, что такую динамику обеспечила компания Huawei Technologies, которая старается успеть создать запасы важнейших компонентов до вступления с 15 сентября в силу второго этапа американских санкций. Издание Nikkei Asian Review сообщает, что MediaTek уже подала заявку на получение от американских властей разрешения на дальнейшую поставку своих процессоров для нужд Huawei. Sony и SK Hynix, которые снабжают китайского гиганта датчиками изображения для камер и памятью соответственно, пока находятся в раздумьях по поводу соответствующего шага. Japan Display рассчитывает найти применение своим ЖК-панелям в продукции китайских конкурентов Huawei, которые с радостью займут место поверженного американцами гиганта.