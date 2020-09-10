Производители видеокарт предвкушают неплохие заработки в четвёртом квартале
Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на двух мероприятиях сентября для инвесторов и аналитиков регулярно ссылалась на собственный прогноз, согласно которому в текущем квартале компания увеличит выручку на игровом направлении на 25%. В отдельных случаях она подчёркивала, что благодарить за это нужно будет не только новые игровые видеокарты с архитектурой Ampere, но и сохраняющийся высокий спрос на игровые консоли Nintendo Switch, которые базируются на процессорах Tegra.
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Сайт DigiTimes сообщает со ссылкой на производителей видеокарт, что те ожидают увеличения выручки в четвёртом календарном квартале, вызванного выходом на рынок игровых решений NVIDIA семейства Ampere.
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В этом смысле всё просто: NVIDIA свою выручку от реализации графических процессоров нового семейства увеличит ещё в третьем квартале, который в её календаре ещё и смещён на месяц относительно астрономического, а партнёры компании свою часть выручки смогут получить только в четвёртом квартале, который для них начнётся в октябре. Тем более, что ограниченность первых партий видеокарт вряд ли даст им много заработать в сентябре.
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