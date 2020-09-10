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Производители видеокарт предвкушают неплохие заработки в четвёртом квартале

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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на двух мероприятиях сентября для инвесторов и аналитиков регулярно ссылалась на собственный прогноз, согласно которому в текущем квартале компания увеличит выручку на игровом направлении на 25%. В отдельных случаях она подчёркивала, что благодарить за это нужно будет не только новые игровые видеокарты с архитектурой Ampere, но и сохраняющийся высокий спрос на игровые консоли Nintendo Switch, которые базируются на процессорах Tegra.

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Сайт DigiTimes сообщает со ссылкой на производителей видеокарт, что те ожидают увеличения выручки в четвёртом календарном квартале, вызванного выходом на рынок игровых решений NVIDIA семейства Ampere.

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Источник изображения: NVIDIA

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В этом смысле всё просто: NVIDIA свою выручку от реализации графических процессоров нового семейства увеличит ещё в третьем квартале, который в её календаре ещё и смещён на месяц относительно астрономического, а партнёры компании свою часть выручки смогут получить только в четвёртом квартале, который для них начнётся в октябре. Тем более, что ограниченность первых партий видеокарт вряд ли даст им много заработать в сентябре.

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nvidia аналитика финансы видеокарты ampere
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Незваный Гость
15:30
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Fess 11fess11
15:29
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Vladimir
15:27
Налетайте бета-тестеры :) Я уж подожду как-нибудь до следующего года, когда всё протестят
Производители видеокарт предвкушают неплохие заработки в четвёртом квартале
MrDuke
15:26
Всегда было интересно, куда магазины в итоге девают все эти непроданные карты? Цену снижать не будут, даже когда на прилавках будет полно 3080/70. Уже видел это на примере 980ти, 1080ти.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti-A11G-GAMING подешевела на 13 000 рублей в Ситилинк
Jaster
15:26
Проплачивают "новости" про майнинг и подорожание )
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Bratken
15:22
Да, рофлят. Цены 97-120к так и висят
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Cyborg39rus
15:21
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Sergei Svinobaklan
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