ASRock анонсировала флагманскую материнскую плату Z490 Aqua в Европе
Ведущий производитель материнских плат компания ASRock анонсировала флагманскую модель Z490 Aqua в Европе. Новинка поступает на европейский рынок в ограниченном количестве.
Модель ориентирована на игровые настольные ПК топового сегмента и системы для энтузиастов. Новинка будет доступна в количестве 999 единиц.
Материнская плата ASRock Z490 Aqua может стать основной для любого персонального компьютера с системой жидкостного охлаждения. Она обладает алюминиевым кожухом с необычным дизайном, который обеспечивает эффективный отвод тепла.
Сзади установлена металлическая пластина, необходимая для повышения прочности конструкции. Также в состав ASRock Z490 Aqua вошёл интегрированный дисплей на базе матрицы на органических светодиодах. На экран выводится ключевая информация о состоянии системы. Например, данные о скорости вращения кулеров или напряжение на основных линиях питания. Довершает картину подсветка.
Из особенностей материнской платы ASRock Z490 Aqua также стоит отметить выделенный цифроаналоговый преобразователь ESS9218 для повышения качества звука, поддержку PCI Express 4.0 для двух слотов, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и 16-фазную подсистему питания.
Набор интерфейсов включает два порта Mini DisplayPort, три Thunderbolt 3, два USB Type-C, HDMI, семь USB 3.2 Type-A, два RJ-45 (10 Гбит/сек и 2,5 Гбит/сек), SPDIF и несколько 3,5-миллиметровых аудиовыходов.
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