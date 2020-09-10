Тот факт, что процессоры Intel семейства Comet Lake-S присутствуют на рынке с мая, ещё не означает полного раскрытия их оверклокерского потенциала к текущему моменту. Американский энтузиаст Splave разогнал процессор Core i9-10900KF до 7337 МГц с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Это позволило занять первое место в абсолютном рейтинге Geekbench 4 Single Core с результатом 10 260 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Судя по иллюстрациям, процессор был предварительно лишён штатной крышки теплораспределителя, а в материнскую плату ASRock Z490 Aqua были установлены два модуля памяти G.Skill.