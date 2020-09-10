Intel Core i9-10900KF на частоте 7337 МГц обновил мировой рекорд Geekbench 4 Single Core
Тот факт, что процессоры Intel семейства Comet Lake-S присутствуют на рынке с мая, ещё не означает полного раскрытия их оверклокерского потенциала к текущему моменту. Американский энтузиаст Splave разогнал процессор Core i9-10900KF до 7337 МГц с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading при помощи жидкого азота.
реклама
реклама
Это позволило занять первое место в абсолютном рейтинге Geekbench 4 Single Core с результатом 10 260 баллов.
реклама
реклама
Судя по иллюстрациям, процессор был предварительно лишён штатной крышки теплораспределителя, а в материнскую плату ASRock Z490 Aqua были установлены два модуля памяти G.Skill.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила