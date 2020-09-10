Фото прототипа AMD Big Navi обнажило 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-разрядную шину
На страницах китайского ресурса Bilibili появились фотографии тестового образца видеокарты, которую автор исходной публикации относит к семейству Big Navi (RDNA 2). Экземпляр далёк от серийного, поэтому не стоит делать выводы о дизайне товарных видеокарт по этим фотографиям.
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Тем не менее, на видеокарте распознаются восемь микросхем памяти типа GDDR6 производства Samsung совокупным объёмом 16 Гбайт. Сгруппированы они по схеме «3 + 3 + 2», разрядность шины памяти не должна превышать 256 бит.
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Система охлаждения тоже типичная для прототипов, в серийном варианте она будет заменена на что-то более элегантное. Судя по фото, видеокарта использует не менее двух восьмиконтактных разъёмов дополнительного питания. Анонс видеокарт нового семейства AMD запланировала на 28 октября, по неофициальным данным, в продажу они поступят не ранее ноября.
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