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NVIDIA ожидает, что в семействе GeForce RTX 30 спрос будет смещаться в сторону дорогих моделей

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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) и раньше не пропускала ни одного крупного отраслевого мероприятия, а после перевода на удалённую работу охотно составляет компанию своим коллегам. Например, на конференции для аналитиков по итогам анонса графических решений семейства Ampere Колетт выступала совместно с Джеффом Фишером (Jeff Fisher), который в должности старшего вице-президента отвечает в компании за игровой бизнес.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если Фишер много говорил о том, что выход Ampere обеспечивает большой отрыв по быстродействию от предыдущего поколения, и открывает перед компанией заметный потенциал роста выручки за счёт решившихся на апгрейд владельцев более старых видеокарт, то Колетт Кресс взялась ответить на вопрос эксперта о динамике средних цен и нормы прибыли.

По её словам, каждое последующее поколение игровых видеокарт NVIDIA увеличивает не только среднюю цену реализации, но и норму прибыли компании. Ampere в этом отношении не станет исключением, и главный способствующий сохранению этой тенденции фактор – стремление покупателей обзавестись более производительными видеокартами. Другими словами, с выходом семейства Ampere ещё большее количество покупателей захочет сделать выбор в пользу старших моделей видеокарт.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3090
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Сейчас обсуждают

bo74
12:00
Цены на 3080 в Германии: https://www.caseking.de/pc-komponenten/grafikkarten/nvidia/geforce-rtx-3080 минимум 740 евро
Агрессивная ценовая политика и только 16 ГБ видеопамяти — AMD готова серьезно бороться с NVIDIA
jugador
12:00
Очень надеюсь, что новые карты от амд в майнинге будут в разы быстрее 30хх, что бы обычные люди смогли покупать "жирафов" за адекватные деньги.
Агрессивная ценовая политика и только 16 ГБ видеопамяти — AMD готова серьезно бороться с NVIDIA
Inqizitor
11:59
Угадайте, почему? Даже 3080 - мусор с 10 гигами и 64 ропами. Поэтому если брать сейчас - то только 3090.
NVIDIA ожидает, что в семействе GeForce RTX 30 спрос будет смещаться в сторону дорогих моделей
Пузиша Кот
11:59
Что не есть хорошо, ибо идея PC под угрозой)
Выясняем целесообразность покупки видеокарты-затычки в 2020 году - тест-сравнение самой младшей видеокарты Nvidia GT 1030 cо всторенной графикой процессора Ryzen 7 4700G от канала Testing Games
Civilian
11:57
В Швейцарии утром появились 6 вариантов 3090 с ценами, но позже цены убрали. То что было (1 CHF = 1.09$), но в таком контексте цены вполне могут быть ошибками или какими-то стандартными ценами, что ма...
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Дмитрий Живето
11:57
Точно такой же вопрос интересует)
Старый флагман Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12
Пузиша Кот
11:56
На авито за 3 т.р.уже можно найти.
Выясняем целесообразность покупки видеокарты-затычки в 2020 году - тест-сравнение самой младшей видеокарты Nvidia GT 1030 cо всторенной графикой процессора Ryzen 7 4700G от канала Testing Games
notrium
11:56
Дисков.
"Ростех" предлагает потратить 800 млрд. рублей на освоение 14 нм техпроцесса до 2024 года
Ry Zen
11:56
Дать бы тебе по роже за такие слова, лузер.
Microsoft теперь предлагает HoloLens 2 всем желающим за $3500
Zmax
11:54
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