Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) и раньше не пропускала ни одного крупного отраслевого мероприятия, а после перевода на удалённую работу охотно составляет компанию своим коллегам. Например, на конференции для аналитиков по итогам анонса графических решений семейства Ampere Колетт выступала совместно с Джеффом Фишером (Jeff Fisher), который в должности старшего вице-президента отвечает в компании за игровой бизнес.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если Фишер много говорил о том, что выход Ampere обеспечивает большой отрыв по быстродействию от предыдущего поколения, и открывает перед компанией заметный потенциал роста выручки за счёт решившихся на апгрейд владельцев более старых видеокарт, то Колетт Кресс взялась ответить на вопрос эксперта о динамике средних цен и нормы прибыли.

По её словам, каждое последующее поколение игровых видеокарт NVIDIA увеличивает не только среднюю цену реализации, но и норму прибыли компании. Ampere в этом отношении не станет исключением, и главный способствующий сохранению этой тенденции фактор – стремление покупателей обзавестись более производительными видеокартами. Другими словами, с выходом семейства Ampere ещё большее количество покупателей захочет сделать выбор в пользу старших моделей видеокарт.