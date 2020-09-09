NVIDIA обещает быстро расширить ассортимент моделей видеокарт GeForce RTX 30
Интересы NVIDIA на технологической конференции Citi Global, которая теперь уже традиционно для мероприятий текущего года проходила в онлайн-формате, представлял старший вице-президент по сегменту ПК Джефф Фишер (Jeff Fisher), его высказывания успел зафиксировать в письменном виде один из участников профильной ветки в Reddit.
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По словам Фишера, расширение модельного ряда видеокарт с архитектурой Ampere будет происходить быстрее, чем это наблюдалось в случае с Turing. Напомним, что представители последней архитектуры выходили в не самое спокойное время, когда NVIDIA страдала от излишков графических решений поколения Pascal, возникших из-за последствий криптовалютного бума, а потому два семейства видеокарт нужно было развести по разным ценовым нишам. Доступные модели в семействе Turing из-за этого долго не появлялись.
Теперь NVIDIA даёт понять, что в случае с Ampere это не повторится, и новые модели в этом семействе появятся достаточно быстро. По неофициальным данным, речь может идти о GeForce RTX 3060, которая появится уже в ноябре этого года. Новинка может использовать либо графический процессор GA106, либо унаследованный от старших продуктов серии GA104 с уменьшенным количеством активных функциональных блоков. Объём памяти типа GDDR6 ограничится 8 Гбайт.
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Джефф Фишер попутно признался, что дефицита новых видеокарт на первых этапах продаж не избежать, хотя упрекать в его причинах Samsung он тоже не решился, заявив о наличии прекрасных отношений с этим южнокорейским подрядчиком. К ноябрю розницу удастся насытить новинками, как рассчитывает представитель NVIDIA.
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