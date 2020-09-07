Пока зарубежные магазины чаще пугали потенциальных покупателей видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 завышенными ценами на продукцию партнёров этой компании, но немецкому интернет-магазину Alternate удалось присвоить видеокарте Asus GeForce RTX 3090 TUF OC Gaming разумный на фоне ранних предложений ценник в 1629 евро.

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Источник изображения: Alternate.de

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Подчеркнём, что стоимость эталонной версии GeForce RTX 3090 в масштабе рекомендаций NVIDIA достигает $1499, поэтому объявленные 1629 евро за неплохо оснащённый вариант в исполнении Asus не кажутся чрезмерно высокой ценой. Видеокарта занимает пространство трёх слотов расширения, имеет габаритные размеры 126,9 х 51,67 х 299,9 мм и массу 1,4 кг. Указаны частоты 1400/1700/19600 МГц и рекомендованная мощность блока питания не менее 750 Вт. Видеокарта использует два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания и потребляет до 350 Вт. Купить её можно будет с 24 сентября, если первая партия не будет распродана в первые часы.