С момента своего появления в позапрошлом году интерфейс VirtualLink не раз удостаивался номинации атрибута «самой дорогой зарядки для смартфона», в роли которой должна была выступать оснащённая им видеокарта NVIDIA. По сути, порт USB Type-C появился на задней панели современных видеокарт для подключения гарнитур виртуальной реальности. Поддержку интерфейсу оказали AMD, NVIDIA, Microsoft, Oculus, Valve и HTV. Теперь сайт VideoCardz сообщает, что даже Valve разочаровалась в интерфейсе VirtualLink, не говоря уже о других участниках консорциума.

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Источник изображения: VideoCardz

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Заметим, что AMD в этом консорциуме числилась лишь номинально, её видеокарты соответствующим разъёмом так и не обзавелись. Партнёры NVIDIA в семействе GeForce RTX 20 предлагали видеокарты, лишённые порта VirtualLink на задней панели, он присутствовал преимущественно на изделиях эталонного дизайна. Даже сам сайт VirtualLink сейчас перестал функционировать.