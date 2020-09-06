Дар немецкой речи позволяет основателю канала Igor’s LAB оперативно доносить до аудитории информацию о состоянии рынка видеокарт, полученную от его участников. В новом сюжете, который лишь частично был посвящён проблемам NVIDIA с запуском эталонной версии GeForce RTX 3080, Игорь Валлосек (Igor Wallossek) коснулся и темы потенциального ответа AMD.

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Источник изображения: AMD

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Прежде всего, он заявил, что при ограничении уровня TDP до 275 Вт графические решения с архитектурой RDNA 2 смогут по быстродействию расположиться где-то между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, превышение порога в 300 Вт позволит им добраться до GeForce RTX 3080. Сразиться с GeForce RTX 3090 на равных так называемый AMD Big Navi не сможет, как утверждает источник.

Не менее печальным становится известие об отсутствии у партнёров AMD возможности выпустить видеокарты семейства Navi 2X (RDNA 2) собственного дизайна до конца текущего года. Таким образом, в текущем году все присутствующие на рынке видеокарты нового поколения будут иметь эталонный дизайн.

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Наконец, самым необычным слухом становится якобы принятое AMD решение специально задержать анонс новых видеокарт до момента выхода настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3, чтобы обе категории новинок поступили на рынок одновременно.