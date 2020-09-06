Причиной дефицита GeForce RTX 3080 Founders Edition станет нехватка систем охлаждения
Немецкий ресурс Igor’s LAB продолжает оставаться важнейшим каналом поставки неофициальной информации о планах NVIDIA даже после первой фазы анонса игровых видеокарт семейства Ampere. Именно этот источник поясняет, что наиболее вероятной причиной дефицита видеокарт GeForce RTX 3080 в исполнении Founders Edition станет не 8-нм техпроцесс Samsung, а проблемы с поставкой кулеров для этой модели.
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Как утверждается, печатных плат для GeForce RTX 3080 Founders Edition сейчас изготовлено больше, чем доступно охладителей для них, поэтому к 17 сентября дисбаланс устранить не удастся. В случае с видеокартами GeForce RTX 3080 в исполнении партнёров NVIDIA ситуация не лучше, но здесь врагом бизнеса сторонних производителей видеокарт стала пресловутая секретность разработчика графических процессоров. Окончательные версии BIOS были предоставлены им лишь недавно, поэтому снабдить ими все подготовленные к продаже видеокарты в сжатые сроки тоже не получится. Всё это только усугубит спекулятивные настроения продавцов, как мы уже имели возможность убедиться на примере первых предложений Amazon.
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