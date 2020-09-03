NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
Представителям NVIDIA на страницах Reddit пришлось ответить на разные вопросы о характеристиках игровых видеокарт серии Ampere, и порадовавшая некоторых будущих покупателей своей ценой GeForce RTX 3080 стала героем одного из них. Напомним, видеокарта этой модели будет предлагаться с 17 сентября по цене $699 за версию с 10 Гбайт памяти типа GDDR6X.
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Наличие прогрессивной памяти типа GDDR6X обрадовало многих обывателей, но их огорчил предлагаемый объём, который для современной видеокарты с подобной стоимостью показался не очень большим. Представители NVIDIA признались, что готовили GeForce RTX 3080 для уверенного выступления в играх с разрешением 4K, и с этой задачей оснащённая 10 Гбайт памяти новинка справится успешно, предложив частоту обновления кадров до 60-100 штук в секунду.
Памяти можно было бы и добавить, как признаются представители NVIDIA, но тогда бы видеокарта вышла дороже. Характеристики новых графических решений всегда определяются как баланс цены и потребительских качеств.
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