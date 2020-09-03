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NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса

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Представителям NVIDIA на страницах Reddit пришлось ответить на разные вопросы о характеристиках игровых видеокарт серии Ampere, и порадовавшая некоторых будущих покупателей своей ценой GeForce RTX 3080 стала героем одного из них. Напомним, видеокарта этой модели будет предлагаться с 17 сентября по цене $699 за версию с 10 Гбайт памяти типа GDDR6X.

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Источник изображения: NVIDIA

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Наличие прогрессивной памяти типа GDDR6X обрадовало многих обывателей, но их огорчил предлагаемый объём, который для современной видеокарты с подобной стоимостью показался не очень большим. Представители NVIDIA признались, что готовили GeForce RTX 3080 для уверенного выступления в играх с разрешением 4K, и с этой задачей оснащённая 10 Гбайт памяти новинка справится успешно, предложив частоту обновления кадров до 60-100 штук в секунду.

Памяти можно было бы и добавить, как признаются представители NVIDIA, но тогда бы видеокарта вышла дороже. Характеристики новых графических решений всегда определяются как баланс цены и потребительских качеств.

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Теги

nvidia ampere geforce rtx 3080 gddr6x
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Сергей Боровой
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Дима Ермоленко
12:38
И это она ещё на прилавки магазинов не приехала.О чем я и говорю
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
enzolas
12:37
В магазине nVidia она лежит по цене 64 тыс рублей. Что равно 853 $, что немногим больше чем 20% НДС от ее цены в 699.
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
Sj316
12:36
35k можно рассматривать 2080ти.
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
Root79
12:36
очень старый, они все ещё на гарантии даже )
GeForce RTX 2080 Ti разогнана до 3 ГГц по графическому процессору
Root79
12:35
1080 TI забудь, 3070 обгоняет 2080 ti
GeForce RTX 2080 Ti разогнана до 3 ГГц по графическому процессору
Дима Ермоленко
12:35
Ну вообще то он правду говорит,всегда так было.Буд-то барыги никогда по вашим словам не накидывают в магазинах.
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
Kopcheniy
12:32
Когда-то так и делали, но сейчас этого не видно. Последней видеокартой, у которой объем памяти был превышен относительно штатных спецификаций - R9 290X 8 GB от Sapphire.
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
Every
12:31
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Петр Ларионов
12:31
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