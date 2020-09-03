Команда бразильских энтузиастов во главе с Rbuass разогнала видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX (KFA2) до частот 3000/13224 МГц, хотя в отношении памяти уместнее говорить о снижении частоты. Зато графический процессор достиг заветного рубежа в 3 ГГц, к которому он несколько раз приближался ранее, но подобные результаты не так часто мелькали в сводках.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Охлаждение видеокарты осуществлялось с помощью жидкого азота. Авторы не особо вдаются в подробности, какие специфические условия эксперимента позволили им достичь желанного рубежа.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Кстати, в тесте GPUPI 1B видеокарта на указанных частотах заняла первое место только в модельном зачёте, а в общем ограничилась вторым. Насколько хороши будут видеокарты серии GeForce RTX 30 в экстремальном разгоне, покажут первые эксперименты, которые вряд ли будут проведены ранее второй половины сентября. Частотный потенциал 8-нм техпроцесса в исполнении Samsung в этом отношении представляет интригу.