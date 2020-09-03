Дискретную графику DG1 компания Intel планирует представить позже
Вчерашний анонс 10-нм процессоров Tiger Lake характеризовался сменой дизайна сайта Intel, в результате которого простым труженикам информационного фронта теперь сложно получить доступ к прайс-листу компании, который наверняка обновился. Зато посвящённая дебюту новых процессоров презентация была выложена на всеобщее обозрение очень оперативно.
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Вчера состоялся дебют семи моделей процессоров Tiger Lake в сериях Core i7, Core i5 и Core i3, ещё две модели появятся в следующем году. Цены на них Intel в презентации не приводит, да и конечному потребителю подобная информация может дать лишь самое приблизительное представление о стоимости ноутбуков на основе новых процессоров.
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В конце презентации Intel пообещала, что в скором времени семейство Tiger Lake расширится за счёт более доступных процессоров Pentium и Celeron, для корпоративных пользователей будет предложена новая версия платформы vPro, а дискретная графика DG1 (Xe-LP) выйдет чуть позже. Это должно случиться до конца года, так что долго ждать не придётся. Напомним, DG1 по уровню быстродействия будет близка к интегрированным решениям в составе процессоров Tiger Lake, а предлагаться будет только в виде распаиваемого на плату ноутбука чипа.
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