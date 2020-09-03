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NVIDIA призывает не переживать по поводу отсутствия выбора платформ с поддержкой PCI Express 4.0

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Взявшись за разъяснительную работу на страницах Reddit, представители NVIDIA были вынуждены ответить на вопрос об актуальности использования новых игровых видеокарт семейства GeForce RTX 30 (Ampere) в настольных системах с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. Сами видеокарты, как можно было окончательно убедиться позавчера, этот интерфейс поддерживают.

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Источник изображения: NVIDIA

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Процессоры и чипсеты AMD актуальных поколений PCI Express 4.0 тоже поддерживают, а вот Intel пока ничего подобного в настольном сегменте не предлагает. По словам представителей NVIDIA, переход от PCI Express x16 версии 3.0 к такому же режиму версии 4.0 обеспечивает прирост быстродействия на считанные проценты, и особой погоды не делает. Выбор центрального процессора в этом случае может оказать более существенное влияние на быстродействие системы, чем тип интерфейса видеокарты. И далее из уст представителя NVIDIA прозвучала весьма интригующая формулировка: «Мы с нетерпением ждём появления новых платформ, которые позволят раскрыть потенциал PCI Express 4.0 с точки зрения повышения производительности».

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Теги

nvidia видеокарты ampere интерфейсы pci express 3.0 pci express 4.0
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